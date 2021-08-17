На Тюмень обрушился крупный град в 30-градусную жару

Во время тридцатиградусной жары в Тюмени выпал град. Видео © Соцсети

В Тюмени с ливнями, громом и молниями выпал крупный град, при том что температура воздуха в городи была плюс 32 градуса. Синоптики в этот день обещали жителям слабый дождь.

Однако после жаркого безоблачного дня в 19 часов вечера по местному времени погода мгновенно испортилась. По словам местных жителей, природа бушевала 15 минут, после чего всё так же резко стихло, как и началось.