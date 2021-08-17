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На Тюмень обрушился крупный град в 30-градусную жару

Природа бушевала 15 минут, после чего всё так же резко стихло, как и началось.

17 августа, 17:52

Во время тридцатиградусной жары в Тюмени выпал град. Видео © Соцсети

В Тюмени с ливнями, громом и молниями выпал крупный град, при том что температура воздуха в городи была плюс 32 градуса. Синоптики в этот день обещали жителям слабый дождь.

Однако после жаркого безоблачного дня в 19 часов вечера по местному времени погода мгновенно испортилась. По словам местных жителей, природа бушевала 15 минут, после чего всё так же резко стихло, как и началось.

Ранее в Новороссийске за ночь выпало почти две месячные нормы осадков. Спецтехника и все экстренные службы города задействованы в ликвидации последствий ливней. Лайф публиковал видео улиц Новороссийска, которые ушли под воду из-за проливных дождей. Водителям было крайне проблематично передвигаться, а пешеходы в прямом смысле плыли по городу.

Жителей ряда регионов России предупредили об экстремальной жаре

Жителей ряда регионов России предупредили об экстремальной жаре

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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