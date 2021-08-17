На Тюмень обрушился крупный град в 30-градусную жару
Природа бушевала 15 минут, после чего всё так же резко стихло, как и началось.
Во время тридцатиградусной жары в Тюмени выпал град. Видео © Соцсети
В Тюмени с ливнями, громом и молниями выпал крупный град, при том что температура воздуха в городи была плюс 32 градуса. Синоптики в этот день обещали жителям слабый дождь.
Однако после жаркого безоблачного дня в 19 часов вечера по местному времени погода мгновенно испортилась. По словам местных жителей, природа бушевала 15 минут, после чего всё так же резко стихло, как и началось.
Ранее в Новороссийске за ночь выпало почти две месячные нормы осадков. Спецтехника и все экстренные службы города задействованы в ликвидации последствий ливней. Лайф публиковал видео улиц Новороссийска, которые ушли под воду из-за проливных дождей. Водителям было крайне проблематично передвигаться, а пешеходы в прямом смысле плыли по городу.
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