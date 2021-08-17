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Никас Сафронов решил обратиться в прокуратуру из-за "Большой глины № 4" в Москве

По его мнению, скульптуру нужно демонтировать, а не устанавливать на знаковом для жителей столицы историческом месте.

17 августа, 17:45
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CREySKPLbmS/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">safronov_nikas</a>, © <a href="https://ursfischer.com/images/429241" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Urs Fischer</a></p>

Фото © Instagram / safronov_nikas, © Urs Fischer

Художник Никас Сафронов не оценил скульптуру швейцарского мастера под названием "Большая глина № 4", которую устанавливают в Москве на Болотной. Он хочет обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку законности размещения этого арт-объекта.

"Думаю, и другие люди могут писать подобные запросы. Кому это интересно, абсолютно не ясно. Скорее всего, группа людей заинтересована, чтобы был такой культ, разрушающий понятие, что такое хорошо и что такое плохо", сказал он в беседе с ОСН.

По мнению художника, скульптуру нужно демонтировать, а не устанавливать на знаковом для москвичей историческом месте. По сравнению с ней противоречивый памятник Петру I, вокруг которого до сих пор не утихают споры, — это гениальная скульптура, добавил Сафронов.

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Ранее арт-объект швейцарского художника Урса Фишера оценил юморист Максим Галкин. По его мнению, это изваяние "реально отвратительно и мерзко" и не несёт в себе никакого смысла. Автор памятника Калашникову тоже нашёл скульптуру оскорбительной и неуместной, а также рассказал о её подтексте.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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