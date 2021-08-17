Никас Сафронов решил обратиться в прокуратуру из-за "Большой глины № 4" в Москве

Художник Никас Сафронов не оценил скульптуру швейцарского мастера под названием "Большая глина № 4", которую устанавливают в Москве на Болотной. Он хочет обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку законности размещения этого арт-объекта.

"Думаю, и другие люди могут писать подобные запросы. Кому это интересно, абсолютно не ясно. Скорее всего, группа людей заинтересована, чтобы был такой культ, разрушающий понятие, что такое хорошо и что такое плохо", — сказал он в беседе с ОСН.

По мнению художника, скульптуру нужно демонтировать, а не устанавливать на знаковом для москвичей историческом месте. По сравнению с ней противоречивый памятник Петру I, вокруг которого до сих пор не утихают споры, — это гениальная скульптура, добавил Сафронов.