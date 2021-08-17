В Общественной палате сочли выступление Байдена по Афганистану слабым и лживым

Выступление президента США Джо Байдена по ситуации в Афганистане является слабым и лживым, заявил директор Института политических исследований, член Общественной палаты Сергей Марков.

"Выступление Байдена слабое. Он прав только в том, что американцы вынуждены вывести свои войска, поскольку у них ничего не получилось в Афганистане, и что плюс Америки заключается в том, что теперь американские граждане, американские ребята не будут гибнуть в этой совершенно бессмысленной и бесперспективной войне", — отметил Марков в беседе с телеканалом "360".

Политолог назвал Байдена лжецом, который соврал об отсутствии у Белого дома планов по построению нового государства в Афганистане. США в течение 20 лет строили там нацию, а полгода до этого при поддержке России разрушали террористическую инфраструктуру на территории страны.

"Байден совершенно не ответил на главный вопрос, который в головах у большинства людей в мире. Только для Афганистана и его соседей это победа "Талибана"*, а для большинства стран в мире и людей в мире это, прежде всего, огромное поражение Америки. Почему произошло поражение Америки? Какие ошибки сделала Америка? Какие большие выводы из этого сделала Америка? И на что надеяться американским союзникам?" — подытожил Марков.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.