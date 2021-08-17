Лавров заявил об "обвале ситуации" в Афганистане после спешного ухода США

В Афганистане произошёл "обвал ситуации" после спешного ухода США и НАТО. На фоне этого подтверждается необходимость взаимодействия России и ЕС по вопросам урегулирования кризисов и конфликтов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего выступления в БФУ имени Канта.

"Востребована совместная работа по содействию урегулированию многочисленных сохраняющихся в мире региональных кризисов и конфликтов. И это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода оттуда США и НАТО", — заявил министр иностранных дел России.

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