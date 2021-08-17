Лавров заявил об "обвале ситуации" в Афганистане после спешного ухода США
На фоне этого события взаимодействие России и Европейского союза подтверждает свою востребованность.
Фото © ТАСС / Невар Виталий
В Афганистане произошёл "обвал ситуации" после спешного ухода США и НАТО. На фоне этого подтверждается необходимость взаимодействия России и ЕС по вопросам урегулирования кризисов и конфликтов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего выступления в БФУ имени Канта.
"Востребована совместная работа по содействию урегулированию многочисленных сохраняющихся в мире региональных кризисов и конфликтов. И это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода оттуда США и НАТО", — заявил министр иностранных дел России.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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