Северная Македония высылает ещё одного российского дипломата
В МИД страны утверждают, что поведение сотрудника Посольства РФ противоречило принципам Венской конвенции.
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Власти Северной Македонии приняли решение о выдворении из страны ещё одного российского дипломата. Об этом на брифинге объявил глава МИД республики Буяр Османи.
"Так как информация этого рода обычно носит секретный характер, не могу раскрывать детали, но МИД сейчас получит подтверждённые и задокументированные сведения о поведении аккредитованного иностранного дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции", — цитирует заявление министра Civil Media.
По словам Османи, это меры, необходимые для защиты национальной безопасности Северной Македонии и безопасности союзников в альянсе, которому она принадлежит.
Ранее Северная Македония уже высылала одного российского дипломата без объяснения причины. А Россия объявила персоной нон грата сотрудника их посольства. Отмечалось, что это ответная мера на высылку дипломата РФ из Скопье.
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