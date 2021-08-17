НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Северная Македония высылает ещё одного российского дипломата

В МИД страны утверждают, что поведение сотрудника Посольства РФ противоречило принципам Венской конвенции.

17 августа, 11:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Северной Македонии приняли решение о выдворении из страны ещё одного российского дипломата. Об этом на брифинге объявил глава МИД республики Буяр Османи.

"Так как информация этого рода обычно носит секретный характер, не могу раскрывать детали, но МИД сейчас получит подтверждённые и задокументированные сведения о поведении аккредитованного иностранного дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции", — цитирует заявление министра Civil Media.

По словам Османи, это меры, необходимые для защиты национальной безопасности Северной Македонии и безопасности союзников в альянсе, которому она принадлежит.

"Ни один волос не упадёт": Посол РФ заявил об отсутствии угроз для российских дипломатов в Кабуле

"Ни один волос не упадёт": Посол РФ заявил об отсутствии угроз для российских дипломатов в Кабуле

Ранее Северная Македония уже высылала одного российского дипломата без объяснения причины. А Россия объявила персоной нон грата сотрудника их посольства. Отмечалось, что это ответная мера на высылку дипломата РФ из Скопье.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Глава МИД Украины назвал историей успеха предстоящий визит Зеленского в США

13 августа, 09:01
Life

МИД намерен ответить на высылку российского дипломата из Северной Македонии

сегодня в 11:44

Лавров: Все попытки сорвать "Северный поток – 2" обречены на провал

сегодня в 11:32

"Фантастический бардак": Сбежавший из Кандагара лётчик оценил эвакуацию американцев из аэропорта Кабула

сегодня в 11:44

Лавров обвинил Запад в затягивании регистрации российских вакцин от ковида

сегодня в 11:41

Новости партнеров

Layer 1