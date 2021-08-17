Северная Македония высылает ещё одного российского дипломата

Власти Северной Македонии приняли решение о выдворении из страны ещё одного российского дипломата. Об этом на брифинге объявил глава МИД республики Буяр Османи.

"Так как информация этого рода обычно носит секретный характер, не могу раскрывать детали, но МИД сейчас получит подтверждённые и задокументированные сведения о поведении аккредитованного иностранного дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции", — цитирует заявление министра Civil Media.