Суд до сентября отложил рассмотрение иска Костюшкина к Монеточке
Ранее артист обвинил девушку в плагиате и потребовал от неё почти миллион рублей.
Фото © Instagram / monetochkaliska / stas_kostyushkin_official
Чкаловский районный суд Екатеринбурга отложил рассмотрение иска бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Стаса Костюшкина к певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой) из-за плагиата его хита "Женщина, я не танцую". Заседание назначено на 2 сентября.
"Отложить рассмотрение для повторного извещения ответчика на 2 сентября", — сказала судья.
Напомним, Стас Костюшкин подал в суд на Елизавету Гырдымову, известную как Монеточка, за то, что та якобы взяла за основу его песню "Женщина, я не танцую" при написании своей композиции "Мама, я не зигую". За плагиат артист потребовал 900 тысяч рублей.
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