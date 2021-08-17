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Суд до сентября отложил рассмотрение иска Костюшкина к Монеточке

Ранее артист обвинил девушку в плагиате и потребовал от неё почти миллион рублей.

17 августа, 11:11
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COLT_-8hiXl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">monetochkaliska</a> / <a href="https://www.instagram.com/p/COLRhcqLOSS/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stas_kostyushkin_official</a></p>

Фото © Instagram / monetochkaliska / stas_kostyushkin_official

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отложил рассмотрение иска бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Стаса Костюшкина к певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой) из-за плагиата его хита "Женщина, я не танцую". Заседание назначено на 2 сентября.

"Отложить рассмотрение для повторного извещения ответчика на 2 сентября", — сказала судья.

"Смешно": Критик Соседов не увидел повода для иска Костюшкина к Монеточке

"Смешно": Критик Соседов не увидел повода для иска Костюшкина к Монеточке

Напомним, Стас Костюшкин подал в суд на Елизавету Гырдымову, известную как Монеточка, за то, что та якобы взяла за основу его песню "Женщина, я не танцую" при написании своей композиции "Мама, я не зигую". За плагиат артист потребовал 900 тысяч рублей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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