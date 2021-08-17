Суд до сентября отложил рассмотрение иска Костюшкина к Монеточке

Напомним, Стас Костюшкин подал в суд на Елизавету Гырдымову, известную как Монеточка, за то, что та якобы взяла за основу его песню "Женщина, я не танцую" при написании своей композиции "Мама, я не зигую". За плагиат артист потребовал 900 тысяч рублей.