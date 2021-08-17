Талибы объявили о приостановке вылетов всех авиарейсов из Кабула
Сегодня рядом с воздушной гаванью снова слышна стрельба. По предварительным данным, так пытаются разогнать толпу.
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Движение "Талибан"* объявило о приостановке вылетов всех самолётов из международного аэропорта Кабула. Об этом сообщает Sky News Arabia.
При этом ситуация в аэропорту остаётся напряжённой: сегодня рядом с воздушной гаванью снова открыли стрельбу. В результате ранения получила женщина, есть ли жертвы, пока не уточняется. О том, кто открыл огонь, информации нет. По некоторым данным, выстрелы были произведены для разгона толпы.
Напомним, накануне в Кабуле началась паника из-за захвата власти "Талибаном", тысячи жителей пытались покинуть город, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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