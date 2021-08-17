Талибы объявили о приостановке вылетов всех авиарейсов из Кабула

При этом ситуация в аэропорту остаётся напряжённой: сегодня рядом с воздушной гаванью снова открыли стрельбу. В результате ранения получила женщина, есть ли жертвы, пока не уточняется. О том, кто открыл огонь, информации нет. По некоторым данным, выстрелы были произведены для разгона толпы.