Женщина пострадала в результате стрельбы в районе аэропорта Кабула
О жертвах и открывших огонь точной информации нет. По некоторым данным, выстрелы были произведены для разгона людей.
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Стрельбу из автоматического оружия открыли в районе международного аэропорта столицы Афганистана — Кабула. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его данным, в результате ранения получила женщина. Есть ли жертвы, пока не известно. О том, кто открыл огонь, точной информации нет. По некоторым данным, выстрелы были произведены для разгона людей.
Ранее власти Германии и Франции обсудили эвакуацию граждан из Афганистана. Как признала канцлер ФРГ, "сейчас обстановка в Кабуле экстремально напряжённая". Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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