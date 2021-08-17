В Совфеде согласились с мнением Януковича о главной ошибке Украины

Член Совфеда Ольга Ковитиди согласилась с мнением экс-президента Украины Виктора Януковича о том, что главная ошибка Киева за 30 лет — это отказ от дружеских отношений с Россией. По мнению сенатора, оценить масштабы совершённых Киевом промахов смогут только следующие поколения украинцев.

"Являясь инструментом в геополитической игре западных спецслужб, направленной на развал СССР, власти Украины заложили взрывной механизм в последующие процессы развития прежде всего в своей республике. Став кладбищем радиоактивных отходов, уничтожив целостную экосистему и сократив народонаселение, украинская власть умудрилась утратить самое главное — свою независимость", — объяснила она в беседе с RT.

Ковитиди отметила, что будущие поколения украинцев поймут и смогут оценить ущерб, причинённый их стране, который уже сейчас исчисляется триллионами долларов. Также парламентарий подчеркнула, что Россия всегда была и будет доброжелательно относиться к братьям и сёстрам, живущим на Украине и в Белоруссии.