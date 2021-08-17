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Аналитики подсчитали "индекс яблочного пирога" в России

Также аналитики выяснили, что средняя цена мёда в данный момент составляет 115 рублей за банку объёмом 200 миллилитров.

17 августа, 11:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров на дом "Сбермаркет" накануне Медового и Яблочного спаса выяснил, что самый бюджетный пирог могут приготовить жители Уфы и Перми, самый дорогой — Москвы и Новосибирска. Исследование об "индексе яблочного пирога" находится в распоряжении Лайфа.

К праздникам в регионах России растут цены на мёд, яблоки и другие продукты, необходимые для приготовления традиционного пирога. Согласно исследованию онлайн-сервиса, дороже всего десерт обойдётся жителям Новосибирска — 387 рублей, на втором месте — Москва (381 рубль), на третьем — Волгоград. Дешевле всего продукты для приготовления пирога будут стоить в Уфе и Перми — по 299 рублей.

"Эксперты учитывали, какой процент от общего числа покупок в разные периоды времени занимают в продуктовой корзине ингредиенты для пирога: молоко, яйца, мука, дрожжи, разрыхлитель и сезонные яблоки. Оказалось, что активнее их начинают покупать в последнюю неделю перед Яблочным Спасом. Наибольшую активность проявляют жители Уфы... на втором месте — Ростов-на-Дону, на третьем — Москва", говорится в исследовании.

Также аналитики выяснили, что средняя цена мёда в России в данный момент составляет 115 рублей за банку объёмом 200 миллилитров. Большим спросом этот продукт пользуется в Москве, реже всего мёд заказывают в Воронеже и Тольятти.

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Ранее Лайф писал о том, что 14 августа православные отмечают Медовый Спас, с которого начинается Успенский пост. В этот день издавна принято готовить медовые пироги, пряники, коврижки, постные блины с мёдом, варить медовуху.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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