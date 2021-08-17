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"Талибан" запретил своим бойцам занимать опустевшие здания иностранных посольств

Также им приказано не останавливать автомобили с дипломатическими номерами и не препятствовать их передвижению.

17 августа, 11:01
<p>Фото © Majid / Getty Images</p>

Фото © Majid / Getty Images

Боевикам радикального движения "Талибан"* запретили занимать пустующие здания посольств других государств в Афганистане, сообщает Reuters со ссылкой на представителя талибов.

По его словам, боевикам также приказали не останавливать автомобили с дипломатическими номерами и не препятствовать их передвижению, а также неукоснительно соблюдать дисциплину. Представитель сообщил, что "Талибан" призывает афганцев продолжать вести свою повседневную жизнь и не сворачивать экономическую активность.

Женщина пострадала в результате стрельбы в районе аэропорта Кабула

Женщина пострадала в результате стрельбы в районе аэропорта Кабула

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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