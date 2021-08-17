"Талибан" запретил своим бойцам занимать опустевшие здания иностранных посольств

По его словам, боевикам также приказали не останавливать автомобили с дипломатическими номерами и не препятствовать их передвижению, а также неукоснительно соблюдать дисциплину. Представитель сообщил, что "Талибан" призывает афганцев продолжать вести свою повседневную жизнь и не сворачивать экономическую активность.