"Талибан" запретил своим бойцам занимать опустевшие здания иностранных посольств
Также им приказано не останавливать автомобили с дипломатическими номерами и не препятствовать их передвижению.
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Боевикам радикального движения "Талибан"* запретили занимать пустующие здания посольств других государств в Афганистане, сообщает Reuters со ссылкой на представителя талибов.
По его словам, боевикам также приказали не останавливать автомобили с дипломатическими номерами и не препятствовать их передвижению, а также неукоснительно соблюдать дисциплину. Представитель сообщил, что "Талибан" призывает афганцев продолжать вести свою повседневную жизнь и не сворачивать экономическую активность.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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