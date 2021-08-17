На Камчатке два туриста сорвались с вулкана на высоте 4 тысячи метров и выжили

На высоте более четырёх тысяч метров на вулкане Ключевской участники туристической группы оступились при спуске с ледника, после чего около 1000 метров пролетели вниз со склона. Как сообщил Лайфу источник, по предварительным данным, упавшие 35-летний Александр Филяев и 33-летний Андрей Никоноров остались живы.

Наш собеседник уточнил, что спасатели наземным путём оперативно направиться к месту происшествия пока не могут (необходимо проходить акклиматизацию). К туристам также не могут направить вертолёт, поскольку он не способен подняться на такую высоту. Всего в группе было 12 человек.

В их числе: 1. Филяев А. 1986 г.р. 2. Кулешова Д. 1983 г.р. 3. Ванина В. 1991 г.р. 4. Гусева А. 1983 г.р. 5. Закалин А. 1975 г.р. 6. Кузнецов А. 1987 г.р. 7. Аносов Е. 1980 г.р. 8. Никаноров А. 1987 г.р. 9. Хотеев Д. 1971 г.р. 10. Югов В. 1982 г.р. 11. Кенцис Р. 1987 г.р. 12. Рыков А. 1981 г.р.