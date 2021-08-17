Мосгорсуд подтвердил статус Навального как склонного к побегу

Мосгорсуд отказался отменять решение СИЗО № 1 "Матросская Тишина" о постановке оппозиционера Алексея Навального на учёт как склонного к побегу. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда. К слову, сам Навальный в заседании не участвовал, его представлял адвокат Вадим Кобзев.