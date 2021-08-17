Мосгорсуд подтвердил статус Навального как склонного к побегу
Ранее в "Матросской Тишине" рассказали, что осуждённый оппозиционер дважды говорил о планах совершить побег, но адвокаты настаивают, что это была шутка.
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Мосгорсуд отказался отменять решение СИЗО № 1 "Матросская Тишина" о постановке оппозиционера Алексея Навального на учёт как склонного к побегу. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда. К слову, сам Навальный в заседании не участвовал, его представлял адвокат Вадим Кобзев.
"Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката", — уточнили представители инстанции.
Напомним, что сам Навальный сейчас находится в ИК № 2 во Владимирской области: по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения — штраф в размере 850 тысяч рублей. А ранее против Навального возбудили ещё одно уголовное дело — за оскорбление судьи Веры Акимовой, которая и вела процесс по иску ветерана Артёменко.
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