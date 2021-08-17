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Мосгорсуд подтвердил статус Навального как склонного к побегу

Ранее в "Матросской Тишине" рассказали, что осуждённый оппозиционер дважды говорил о планах совершить побег, но адвокаты настаивают, что это была шутка.

17 августа, 11:24

Фото © Instagram / navalny

Мосгорсуд отказался отменять решение СИЗО № 1 "Матросская Тишина" о постановке оппозиционера Алексея Навального на учёт как склонного к побегу. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда. К слову, сам Навальный в заседании не участвовал, его представлял адвокат Вадим Кобзев.

"Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката", — уточнили представители инстанции.

В "Матросской Тишине" рассказали, что Навальный дважды говорил о планах совершить побег

В "Матросской Тишине" рассказали, что Навальный дважды говорил о планах совершить побег

Напомним, что сам Навальный сейчас находится в ИК № 2 во Владимирской области: по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения — штраф в размере 850 тысяч рублей. А ранее против Навального возбудили ещё одно уголовное дело — за оскорбление судьи Веры Акимовой, которая и вела процесс по иску ветерана Артёменко.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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