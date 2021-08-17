В Кирове авто отбросило на пешеходов после ДТП, шесть человек пострадало
Среди них трое детей. Всех травмированных госпитализировали, некоторые находятся в тяжёлом состоянии.
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Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП в Кирове и сбил толпу пешеходов, шесть человек пострадало. Такие данные приводит региональное Министерство здравоохранения.
Авария случилась на регулируемом перекрёстке. Там столкнулись Honda и Ford Mondeo. От удара Ford отбросило на тротуар на группу пешеходов. На место происшествия прибыли четыре бригады скорой помощи.
"Пострадало шесть человек, в том числе три ребёнка в возрасте трёх, пяти и шести лет. Все пострадавшие доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. По предварительной информации, два пациента — в тяжёлом состоянии, в том числе один ребёнок", — уточнили в Минздраве.
А ранее 17 августа два человека погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей, в том числе автобуса, в Кабардино-Балкарии. Авария случилась в Баксанском районе на автодороге А-158 Прохладный — Эльбрус в зоне проведения дорожных работ.
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