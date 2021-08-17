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В Кирове авто отбросило на пешеходов после ДТП, шесть человек пострадало

Среди них трое детей. Всех травмированных госпитализировали, некоторые находятся в тяжёлом состоянии.

17 августа, 18:13
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП в Кирове и сбил толпу пешеходов, шесть человек пострадало. Такие данные приводит региональное Министерство здравоохранения.

Авария случилась на регулируемом перекрёстке. Там столкнулись Honda и Ford Mondeo. От удара Ford отбросило на тротуар на группу пешеходов. На место происшествия прибыли четыре бригады скорой помощи.

"Пострадало шесть человек, в том числе три ребёнка в возрасте трёх, пяти и шести лет. Все пострадавшие доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. По предварительной информации, два пациента — в тяжёлом состоянии, в том числе один ребёнок", — уточнили в Минздраве.

Пятеро детей госпитализированы после ДТП с маршруткой в Ивановской области

Пятеро детей госпитализированы после ДТП с маршруткой в Ивановской области

А ранее 17 августа два человека погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей, в том числе автобуса, в Кабардино-Балкарии. Авария случилась в Баксанском районе на автодороге А-158 Прохладный — Эльбрус в зоне проведения дорожных работ.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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