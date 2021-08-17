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Земан заявил, что талибы сделают из Афганистана центр международного терроризма

По мнению политика, американцы показали трусость своим уходом из страны и потому утратили "престиж мирового лидера".

17 августа, 18:28
<p>Милош Земан. Фото © Getty Images / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto</p>

Милош Земан. Фото © Getty Images / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto

Радикальное движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане, создаст на территории этой страны центр международного терроризма, что приведёт к терактам по всему земному шару, считает президент Чехии Милош Земан.

Он напомнил, что всегда был категорически против вывода из Афганистана военных сил международной коалиции, которые действовали под эгидой США. По мнению чешского лидера, американцы проявили трусость и потому утратили "престиж мирового лидера", а НАТО поставило под сомнение целесообразность своего существования.

"Это трусость, которая не принесёт никакого позитивного эффекта [для Запада]. Наоборот, она предоставляет "Талибану" шанс, которого у него ранее не было. "Талибан" на территории Афганистана создаст [международный] террористический центр. С этим возобновятся атаки террористов, по сути, по всему земному шару", — сказал президент в интервью изданию Parlamentni listy.

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Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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