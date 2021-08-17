Двух россиян с переломами ног эвакуировали с горного перевала в Абхазии
В ведомстве отметили, что это уже третий случай в этом году, когда туристам на Химса потребовалась экстренная помощь.
Фото © Facebook / МЧС Абхазии
С горного перевала Химса в Абхазии двое россиян были эвакуированы с переломами ног. Местные МЧС направили на место происшествия вертолёт Ми-2, сообщает пресс-служба ведомства.
"Денис Трунов и Варвара Разина были доставлены спасателями в Республиканскую больницу города Сухум утром 17 августа", — говорится в сообщении.
Известно, что группа туристов из России, состоящая из 14 человек, находится на перевале Химса около двух недель. Когда двое получили травмы ног, путешественники обратились за помощью к абхазским спасательным службам. В ведомстве отметили, что это уже третий случай в этом году, когда туристам на перевале Химса потребовалась экстренная помощь.
Ранее Лайф рассказывал, что ГУ МЧС РФ по Республике Абхазия пришлось эвакуировать с перевала россиянку с дочерью-подростком, тогда в ведомстве заявили, что инструктор подверг путешественников неоправданному риску. А в мае этого года спасательным службам так и не удалось найти пропавшего в горах Абхазии туриста — десятидневные поиски на перевале Химса оказались безрезультатными.
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