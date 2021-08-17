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Двух россиян с переломами ног эвакуировали с горного перевала в Абхазии

В ведомстве отметили, что это уже третий случай в этом году, когда туристам на Химса потребовалась экстренная помощь.

17 августа, 18:23
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MCHS.Abkhazia/photos/a.470907479940840/1452530181778560/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Абхазии</a></p>

Фото © Facebook / МЧС Абхазии

С горного перевала Химса в Абхазии двое россиян были эвакуированы с переломами ног. Местные МЧС направили на место происшествия вертолёт Ми-2, сообщает пресс-служба ведомства.

"Денис Трунов и Варвара Разина были доставлены спасателями в Республиканскую больницу города Сухум утром 17 августа", — говорится в сообщении.

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Известно, что группа туристов из России, состоящая из 14 человек, находится на перевале Химса около двух недель. Когда двое получили травмы ног, путешественники обратились за помощью к абхазским спасательным службам. В ведомстве отметили, что это уже третий случай в этом году, когда туристам на перевале Химса потребовалась экстренная помощь.

Ранее Лайф рассказывал, что ГУ МЧС РФ по Республике Абхазия пришлось эвакуировать с перевала россиянку с дочерью-подростком, тогда в ведомстве заявили, что инструктор подверг путешественников неоправданному риску. А в мае этого года спасательным службам так и не удалось найти пропавшего в горах Абхазии туриста — десятидневные поиски на перевале Химса оказались безрезультатными.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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