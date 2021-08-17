Двух россиян с переломами ног эвакуировали с горного перевала в Абхазии

Известно, что группа туристов из России, состоящая из 14 человек, находится на перевале Химса около двух недель. Когда двое получили травмы ног, путешественники обратились за помощью к абхазским спасательным службам. В ведомстве отметили, что это уже третий случай в этом году, когда туристам на перевале Химса потребовалась экстренная помощь.