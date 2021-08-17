Сдавшая ЕГЭ в восемь лет москвичка не поступила на бюджет в МГУ

Девятилетняя Алиса Теплякова, которая сдала ЕГЭ в восемь лет, не поступила на бюджетное место психфака МГУ. Об этом стало известно из опубликованного на сайте университета приказа о зачислении.

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий также заявил, что Теплякова сдала на психологическом факультете дополнительные вступительные испытания. По его словам, бывало, что ребята поступали в возрасте 14–15 лет.

Ранее Лайф сообщал, что Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет сдала ЕГЭ и получила школьный аттестат, её отец заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.