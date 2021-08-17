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Почти 50 мигрантов погибли от голода и жажды на борту судна в Атлантике

Судно обнаружили у мавританского побережья в районе города Нуадибу.

17 августа, 18:33
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Чуть менее 50 нелегальных мигрантов погибли от жажды и голода на борту судна при попытке добраться до Канарских островов. Об этом пишет издание El Pais, ссылаясь на Международную организацию по миграции (МОМ).

Как уточняется, судно с 54 мигрантами из разных африканских стран отплыло от берегов Марокко 2 августа. Однако спустя один или два дня после отплытия судно из-за поломки двигателя легло в дрейф в Атлантическом океане. Ещё через несколько дней на борту закончились запасы еды и воды, и люди, как рассказывают выжившие, начали умирать один за другим.

Более 40 мигрантов погибли на пути в Испанию

Более 40 мигрантов погибли на пути в Испанию

В понедельник, 16 августа, судно было обнаружено у мавританского побережья в районе города Нуадибу. Сотрудники береговой охраны нашли на его борту только семь выживших — женщину и шестерых мужчин. Остальные 47 человек скончались.

Ранее Лайф писал о том, что у берегов Ливии в Средиземном море перевернулась лодка с нелегальными мигрантами, погибло около 130 человек.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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