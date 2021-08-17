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МИД намерен ответить на высылку российского дипломата из Северной Македонии

17 августа, 11:44

Россия намерена ответить на высылку дипломата из Северной Македонии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Естественно, как это принято в дипломатические сношениях, с нашей стороны последуют соответствующие шаги", цитирует Грушко ТАСС.

Напомним, 17 августа власти Северной Македонии заявили о решении выслать из страны ещё российского дипломата. По словам главы МИД республики Буяра Османи, поведение сотрудника якобы противоречит принципам Венской конвенции. При этом в мае Северная Македония уже высылала одного российского дипломата без объяснения причины. Тогда Россия объявила персоной нон грата сотрудника их посольства.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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