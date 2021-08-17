МИД намерен ответить на высылку российского дипломата из Северной Македонии
Россия намерена ответить на высылку дипломата из Северной Македонии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Естественно, как это принято в дипломатические сношениях, с нашей стороны последуют соответствующие шаги", — цитирует Грушко ТАСС.
Напомним, 17 августа власти Северной Македонии заявили о решении выслать из страны ещё российского дипломата. По словам главы МИД республики Буяра Османи, поведение сотрудника якобы противоречит принципам Венской конвенции. При этом в мае Северная Македония уже высылала одного российского дипломата без объяснения причины. Тогда Россия объявила персоной нон грата сотрудника их посольства.
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