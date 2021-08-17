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"Развивают средства, которых не было ещё 20 лет назад": Американский генерал назвал Россию главной военной угрозой для США

Глен Ванхёрк отметил достижения РФ в строительстве бесшумных подводных лодок и в сфере ракетных вооружений.

17 августа, 19:06
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхёрк заявил, что Россия в настоящее время представляет для Америки основную военную угрозу. Такое мнение высокопоставленный военнослужащий выразил во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в онлайн-формате.

"Россия представляет собой первоочередную военную угрозу нашей родине, она развивает средства, которых не было ещё 20 лет назад", — заявил Ванхёрк.

Генерал отметил достижения России в строительстве бесшумных подводных лодок и в сфере ракетных вооружений. Также глава Северного командования подчеркнул, что РФ и Китай развили очень продвинутые средства в космической и кибернетической отрасли.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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