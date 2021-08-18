Поставщики продуктов заявили о росте цен на перевозку до 160%

Отраслевые союзы поставщиков пищевых продуктов заявили о росте цен на внутрироссийские и зарубежные перевозки. Как пишет "Коммерсант", в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" фиксируют увеличение стоимости транспортировки на внутренних направлениях на 10–15%, а на международных — от 24% до 160%.

Издание сообщает, что глава департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов запросил у отраслевых союзов информацию о ситуации с перевозкой продовольствия. Письмо было направлено в "Асконд", Картофельный союз, Национальную мясную ассоциацию, Рыбный союз, Национальный союз производителей молока и др. Ведомство намерено узнать, как изменилась стоимость перевозок с 2019 года, в чём причина её роста, какие сложности возникают при работе с перевозчиками и достаточен ли автопарк. В министерстве отметили, что получают жалобы производителей на рост цен и нехватку свободного транспорта.

Показатели подорожания перевозок отличаются в зависимости от отрасли. Так, в Картофельном союзе заявили о 20–30% к уровню прошлого года, в Мясной ассоциации — о 10–11%, в "Асконде", как упоминалось выше, до 160%.

По словам президента национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимира Матягина, перевозка подорожала максимум на 10–15%, это первое повышение цен на услуги за десять лет, которое, утверждает он, даже не покрывает роста расходов на топливо, запчасти и обновление парка. Также Матягин отмечает, что на ситуации сказывается обеление сектора, платные дороги и ряд других факторов. Глава ассоциации считает, что при учёте всех издержек цены на перевозку могли бы вырасти на 100%.