Постпред США после гибели людей в Кабуле заявила, что друзья Америки "не висят на самолётах"
Линда Томас-Гринфилд считает, что нынешняя ситуация не похожа на эвакуацию американцев из Вьетнама в 1975 году.
Кадр из видео © Соцсети
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после гибели людей в аэропорту Кабула заявила, что друзья и союзники Соединённых Штатов "не висят на самолётах".
В эфире телеканала MSNBC у Томас-Гринфилд спросили, какие вопросы задают ей насчёт "навязчивых отголосков Сайгона 1975 года".
"Знаете, я думаю, что это не 1975 год. Это 2021 год. Мы в другом мире... Ситуация, в которой мы находимся, не незапланированная. Это сложно, я абсолютно не отрицаю, насколько сложна ситуация, но мы пытаемся вывезти людей, наши друзья и союзники не висят на самолётах", — заявила Томас-Гринфилд.
Дипломат добавила, что Афганистан получит поддержку со стороны Вашингтона, а вопрос эвакуации людей решается круглосуточно.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Они подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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