Постпред США после гибели людей в Кабуле заявила, что друзья Америки "не висят на самолётах"

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после гибели людей в аэропорту Кабула заявила, что друзья и союзники Соединённых Штатов "не висят на самолётах".

"Знаете, я думаю, что это не 1975 год. Это 2021 год. Мы в другом мире... Ситуация, в которой мы находимся, не незапланированная. Это сложно, я абсолютно не отрицаю, насколько сложна ситуация, но мы пытаемся вывезти людей, наши друзья и союзники не висят на самолётах", — заявила Томас-Гринфилд.