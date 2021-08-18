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Тела всех погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке подняли из воды

Губернатор региона Владимир Солодов отметил, что теперь стоит задача поднять корпус воздушного судна.

18 августа, 02:50

Фото © Кроноцкий заповедник

Тела ещё двух погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке подняли из Курильского озера. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.

"Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолёта на Курильском озере", — написал Солодов в своём телеграм-канале.

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Губернатор добавил, что теперь стоит задача поднять корпус воздушного судна, это необходимо для проведения следственных действий и во избежание негативных последствий для экологии.

Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро 12 августа. Лайф публиковал видео с места падения воздушного судна и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти. Один из выживших рассказал о том, как он смог уцелеть. 13 августа стало известно, что вертолёт обнаружен с отломанным хвостом на глубине 110–111 метров.

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"Витязь-аэро" запретили перевозить пассажиров после крушения Ми-8 на Камчатке

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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