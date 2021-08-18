Тела всех погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке подняли из воды

Тела ещё двух погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке подняли из Курильского озера. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.

"Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолёта на Курильском озере", — написал Солодов в своём телеграм-канале.