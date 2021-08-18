Сын знаменитого полевого командира Ахмада Шаха Масуда призвал афганцев к борьбе с "Талибаном"

Сын знаменитого афганского полевого командира, министра обороны страны в 1992–1996 годах Ахмада Шаха Масуда заявил об организации сопротивления боевикам "Талибана"*. Французский журнал La Règle du Jeu опубликовал письмо Масуда-младшего.

"Я получил в наследство от своего отца, национального героя и полководца Масуда, его борьбу за свободу афганцев. Этот бой теперь мой, пути назад нет. Я и мои товарищи по оружию отдадим свою кровь вместе со всеми свободными афганцами, которые отказываются от рабства и которых я призываю присоединиться ко мне в Панджшере, который является последним свободным регионом нашей страны, пребывающей в агонии", — заявил Ахмад Масуд.

Он добавил, что сейчас афганцы находятся в положении европейцев в 1940 году, и обратился с призывом о помощи к афганцам в Европе, США и арабских странах.

Отец Ахмада Масуда, известный под прозвищем Панджшерский Лев, является знаковой фигурой для всего Афганистана. Он воевал на стороне моджахедов в боях против советских войск, а также сражался с талибами в Гражданской войне 1992–1996 годов. Также Шах Масуд был одним из командиров Северного альянса, сформировавшегося в 1996 году после захвата власти "Талибаном". В 2001 году он погиб в результате атаки террористов-смертников, выдававших себя за журналистов.

Как уже писал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.