В релизе новой пошаговой стратегии Humankind показали драку астронавтов на Луне

Издательство SEGA и студия Amplitude выпустили трейлер глобальной пошаговой 4X-стратегии Humankind. Одна из самых эксклюзивных игр для ПК уже доступна в сервисах Steam и Epic Games, купить её можно за 2739 рублей.

"Humankind — главный труд Amplitude Studios, историческая стратегия, где вы перепишите историю человечества. Это слияние культуры, истории и ценностей позволит вам создать уникальную цивилизацию", — говорится на странице проекта в Steam.

По словам главы Amplitude Ромена де Жанлиса, Humankind станет лучшей пошаговой стратегией десятилетия.

Одним из самых примечательных моментов трейлера стала драка бразильского и американского астронавтов на Луне.

"Кому-то было нужно, чтобы бразильский астронавт ударил американского астронавта. Это было так неожиданно", "Давненько реклама игр не заставляла меня так сильно смеяться", "Игра выглядит забавно, и трейлер был забавным, мне не терпится поиграть", "Как бразилец, я могу подтвердить, что этот трейлер — правда", — прокомментировали пользователи.

В Humankind игрокам предстоит взять под своё управление племя людей из эпохи неолита и провести его по всем основным этапам мировой истории. У игры есть несколько любопытных особенностей. Например, здесь нельзя выбрать только один путь развития и покорения мира, потому что "однобокие" решения приносят ничтожно малый результат. Вторая особенность Humankind заключается в том, что при переходе в каждую новую эпоху игроки получают возможность заново выбрать себе цивилизацию.