Польский генерал рассказал о серьёзном превосходстве российских танков
В связи с этим Богуслав Самол считает, что Варшаве следует приобрести американские "Абрамсы".
Т-90А. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Современные российские танки имеют большое преимущество перед устаревшими польскими Т-72 и PT-91 Twardy. Такое мнение в интервью Defence24 выразил генерал-лейтенант Богуслав Самол.
"Эти два типа танков (Т-72 и PT-91 Twardy. — Прим. Лайфа) — машины старого поколения и значительно уступают в тактико-техническом плане ныне модернизированным российским танкам", — подчеркнул генерал.
По словам Самола, из-за этого Минобороны Польши будет вынуждено искать способ заменить указанные боевые машины в ближайшие пять – десять лет. При этом новые танки, как утверждает военный, необходимо разместить в восточной части Польши, граничащей с "потенциальным агрессором".
"Проникновение потенциального агрессора вглубь территории страны означало бы потерю почти трети территории вместе с её населением и экономическим потенциалом. Кроме того, следует помнить, что по историческим причинам значительная часть польской оборонной промышленности расположена к востоку от Вислы. Утрата этого стратегического района лишит Польшу возможности защищаться", — заявил генерал.
Самол считает, что покупка Варшавой американских танков "Абрамс" значительно повысит возможности польской армии и усилит её оборонный потенциал.
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Напомним, в середине июля стало известно, что Польша закупит у Соединённых Штатов Америки 250 сверхсовременных танков "Абрамс" за более чем шесть миллиардов долларов, что позволит стране сформировать четыре танковых батальона. Ожидается, что первая партия машин поступит в следующем году.
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