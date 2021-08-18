Польский генерал рассказал о серьёзном превосходстве российских танков

Современные российские танки имеют большое преимущество перед устаревшими польскими Т-72 и PT-91 Twardy. Такое мнение в интервью Defence24 выразил генерал-лейтенант Богуслав Самол.

"Эти два типа танков (Т-72 и PT-91 Twardy. — Прим. Лайфа) — машины старого поколения и значительно уступают в тактико-техническом плане ныне модернизированным российским танкам", — подчеркнул генерал.

По словам Самола, из-за этого Минобороны Польши будет вынуждено искать способ заменить указанные боевые машины в ближайшие пять – десять лет. При этом новые танки, как утверждает военный, необходимо разместить в восточной части Польши, граничащей с "потенциальным агрессором".

"Проникновение потенциального агрессора вглубь территории страны означало бы потерю почти трети территории вместе с её населением и экономическим потенциалом. Кроме того, следует помнить, что по историческим причинам значительная часть польской оборонной промышленности расположена к востоку от Вислы. Утрата этого стратегического района лишит Польшу возможности защищаться", — заявил генерал.