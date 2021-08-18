Талибы раскрыли число пострадавших и погибших во время хаоса в аэропорту Кабула

Стрельба и давка в международном аэропорту Кабула в понедельник, 16 августа, привели к тому, что от 30 до 40 человек пострадали и погибли. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на командира радикального движения "Талибан"* Мохибуллу Хекмата.

"Они не должны [цепляться] за самолёты иностранцев, вчера в аэропорту было убито и ранено от 30 до 40 человек. Они должны оставаться в своих домах, у них не будет проблем", — заявил Хекмат.

Как уже писал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.