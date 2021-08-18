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Талибы раскрыли число пострадавших и погибших во время хаоса в аэропорту Кабула

Радикалы призвали жителей оставаться в своих домах, а не штурмовать воздушную гавань столицы Афганистана.

17 августа, 23:59
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Стрельба и давка в международном аэропорту Кабула в понедельник, 16 августа, привели к тому, что от 30 до 40 человек пострадали и погибли. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на командира радикального движения "Талибан"* Мохибуллу Хекмата.

Появилось видео путешествия на шасси взлетающего самолёта в Кабуле от первого лица

Появилось видео путешествия на шасси взлетающего самолёта в Кабуле от первого лица

"Они не должны [цепляться] за самолёты иностранцев, вчера в аэропорту было убито и ранено от 30 до 40 человек. Они должны оставаться в своих домах, у них не будет проблем", — заявил Хекмат.

Ранее сообщалось, что во время хаоса в международном аэропорту Кабула погибло не менее семи человек. Лайф также рассказывал, что в Сети распространились видео, на которых отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

Тысячи людей на ВПП: Опубликованы фото хаоса в аэропорту Кабула со спутника

Тысячи людей на ВПП: Опубликованы фото хаоса в аэропорту Кабула со спутника

Как уже писал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Появилось жуткое видео с беженцем, которого зажало шасси летящего из Кабула самолёта

Появилось жуткое видео с беженцем, которого зажало шасси летящего из Кабула самолёта

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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