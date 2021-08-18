В Госдуме призвали повысить разрешённую скорость на ряде дорог до 150 км/ч

Депутат Вячеслав Лысаков отметил, что увеличение скоростного режима не коррелируется с ростом числа ДТП.

На некоторых российских трассах следует установить максимальную разрешённую скорость движения 150 км/ч, если это позволяет классификация дороги. Такое мнение выразил член Комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству, создатель межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.

"Я не говорю, что везде надо повысить, но там, где это можно сделать. Тем более если категорийность дорог соответствует большему скоростному режиму, этот режим надо увеличивать до 130, а где-то и до 150 км/ч", — приводит его слова Ura.ru.

Лысаков аргументировал свою инициативу выводами специалистов в области безопасности дорожного движения. По словам парламентария, в РФ "скоростной режим, который был установлен в XX веке, не соответствует категории дорог". Ссылаясь на мнение экспертов, депутат отметил, что повышение скоростного режима не коррелируется с увеличением числа ДТП. Наоборот, благодаря более равномерному потоку, уменьшению торможений и манёвров снижается аварийность, подчеркнул Лысаков. Он полагает, что с новым скоростным порогом можно будет задуматься и о снижении ненаказуемого превышения скорости.

"Если бы мы ввели скоростной режим, который бы соответствовал категории дорог, максимальная скорость была бы не 110, а 150, тогда можно ставить вопрос о снижении ненаказуемого порога. Но только в такой последовательности, а не наоборот. Мол, давайте мы снизим его с 20 до 10 км/ч, а потом в двух местах поднимем скорость. Нет, конечно. Я имею в виду честный подход", — резюмировал парламентарий.