"Монако" с Головиным в составе уступил "Шахтёру" в Лиге чемпионов

Футбольный клуб "Монако", за который выступает российский футболист Александр Головин, на своём поле уступил донецкому "Шахтёру" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Игра на стадионе "Луи II" завершилась минимальной победой "горняков" со счётом 0:1.

Единственный забитый мяч в составе украинской команды в середине первого тайма забил Педриньо. Игрок сборной России вышел в стартовом составе, провёл на поле 60 минут и был заменён. Ответная игра запланирована на 25 августа. Изначально она должна была пройти в Киеве, но позднее появилась информация, что матч, вероятно, состоится в Харькове.