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"Монако" с Головиным в составе уступил "Шахтёру" в Лиге чемпионов

Игрок сборной России вышел с первых минут и был заменён на 60-й минуте матча.

17 августа, 23:00
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/asmonaco/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">asmonaco</a></p>

Фото © Instagram / asmonaco

Футбольный клуб "Монако", за который выступает российский футболист Александр Головин, на своём поле уступил донецкому "Шахтёру" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Игра на стадионе "Луи II" завершилась минимальной победой "горняков" со счётом 0:1.

Единственный забитый мяч в составе украинской команды в середине первого тайма забил Педриньо. Игрок сборной России вышел в стартовом составе, провёл на поле 60 минут и был заменён. Ответная игра запланирована на 25 августа. Изначально она должна была пройти в Киеве, но позднее появилась информация, что матч, вероятно, состоится в Харькове.

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К слову, перед матчем "Монако" против "Шахтёра" СМИ писали, что Головин может пропустить встречу из-за травмы. Однако позже стало известно, что игрока сборной России всё-таки включили в заявку на матч против украинского гранда.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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