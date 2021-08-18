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Синхронистка Шишкина сравнила Дзюбу с Ромашиной и назвала его очень средненьким футболистом

Спортсменка заметила, что её коллега по цеху, семикратная олимпийская чемпионка, находится "где-то в поднебесье".

17 августа, 21:41
<p>Артём Дзюба и Светлана Ромашина. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/artem.dzyuba/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> artem.dzyuba</a>, <a href="https://www.instagram.com/svetlanaromashina/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">svetlanaromashina</a></p>

Артём Дзюба и Светлана Ромашина. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / artem.dzyuba, svetlanaromashina

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина сравнила нападающего петербургского "Зенита" Артёма Дзюбу с семикратной победительницей Игр синхронисткой Светланой Ромашиной. По словам спортсменки, эти атлеты находятся на разных уровнях.

"Великая спортсменка, которая где-то в поднебесье, и очень средненький в мировом масштабе футболист. Просто несравнимые величины", — сказала Шишкина в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

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Добавим, что Шишкина завоевала три золотые медали в соревнованиях групп на Олимпиадах 2012, 2016 и 2020 годов. Ромашина выступала в группе вместе с Шишкиной, она также завоевала три золотые медали на тех же Играх в дуэтах. Кроме того, в активе прославленной российской спортсменки золото в соревнованиях групп на Олимпиаде-2008 в Пекине.

Ранее Лайф сообщал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил расширенную заявку национальной команды на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты. Места в ней Артёму Дзюбе не нашлось.

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"Я тебя загною": Вспоминаем конфликт Карпина и Дзюбы

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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