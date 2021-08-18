Синхронистка Шишкина сравнила Дзюбу с Ромашиной и назвала его очень средненьким футболистом
Спортсменка заметила, что её коллега по цеху, семикратная олимпийская чемпионка, находится "где-то в поднебесье".
Артём Дзюба и Светлана Ромашина. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / artem.dzyuba, svetlanaromashina
Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина сравнила нападающего петербургского "Зенита" Артёма Дзюбу с семикратной победительницей Игр синхронисткой Светланой Ромашиной. По словам спортсменки, эти атлеты находятся на разных уровнях.
"Великая спортсменка, которая где-то в поднебесье, и очень средненький в мировом масштабе футболист. Просто несравнимые величины", — сказала Шишкина в интервью изданию "Спорт-Экспресс".
Добавим, что Шишкина завоевала три золотые медали в соревнованиях групп на Олимпиадах 2012, 2016 и 2020 годов. Ромашина выступала в группе вместе с Шишкиной, она также завоевала три золотые медали на тех же Играх в дуэтах. Кроме того, в активе прославленной российской спортсменки золото в соревнованиях групп на Олимпиаде-2008 в Пекине.
Ранее Лайф сообщал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил расширенную заявку национальной команды на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты. Места в ней Артёму Дзюбе не нашлось.
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