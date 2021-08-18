Синхронистка Шишкина сравнила Дзюбу с Ромашиной и назвала его очень средненьким футболистом

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина сравнила нападающего петербургского "Зенита" Артёма Дзюбу с семикратной победительницей Игр синхронисткой Светланой Ромашиной. По словам спортсменки, эти атлеты находятся на разных уровнях.

"Великая спортсменка, которая где-то в поднебесье, и очень средненький в мировом масштабе футболист. Просто несравнимые величины", — сказала Шишкина в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Добавим, что Шишкина завоевала три золотые медали в соревнованиях групп на Олимпиадах 2012, 2016 и 2020 годов. Ромашина выступала в группе вместе с Шишкиной, она также завоевала три золотые медали на тех же Играх в дуэтах. Кроме того, в активе прославленной российской спортсменки золото в соревнованиях групп на Олимпиаде-2008 в Пекине.