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"Как же тошнит от неё": Экс-участница "Стрелок" Беретта обвинила МакSим в пиаре и "шоу с воскрешением"

Однако поклонникам Юлии её слова пришлись не по душе. Они начали массово сообщать в комментариях, что отписываются от певицы.

17 августа, 21:22
<p>Максим, Юлия Беретта. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLq50b5pf5z/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a> / Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRw4rOQNgS3/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">juliaberetta1</a></p>

Максим, Юлия Беретта. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / maksimartist / Instagram / juliaberetta1

Бывшая участница группы "Стрелки" Юлия Беретта (Юлия Глебова) не верит в историю с болезнью певицы Максим (Марина Максимова) и считает её дутой. Артистка обвинила коллегу по цеху в пиаре, пишет портал "Дни.ру".

"Как же тошнит от этой Максим! Как надоел этот пиар, казалось бы, достойной певицы на здоровье! Я искренне не понимаю и не приемлю такие интриги и игры с судьбой. Ну сошла ты с дистанции, ну потеряла что-то, упустила, ведь время бежит, тренды меняются. Но вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с её отсутствием", — заявила Юлия.

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Также Беретта опубликовала на своей странице в "Инстаграме" издевательское видео, на котором она держит в руках портрет Максим, а на фоне звучит песня "Знаешь ли ты".

Экс-участница "Стрелок" Беретта обвинила Максим в пиаре и "шоу с воскрешением". Видео © Instagram / juliaberetta1

"Я сначала сочувствовала и переживала за неё. Но когда эта история с ковидом и реанимацией затянулась, то я решила, что это уже враньё. Слишком уж всё бездоказательно. Поэтому, когда ко мне обращались многочисленные СМИ за поддержкой Максим, я отказалась в этом участвовать. Это инстаграм-шоу с воскрешением певицы возможно только в эпоху безумства. Ничего святого не остаётся!" сказала Беретта и отметила, что жить надо не хайпа ради, а ради творчества.

Некоторые подписчики Юлии возмутились скандальным заявлением и выразили своё негодование в комментариях.

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"В шоке, отписка"; "Непонятно, что за насмешки"; "Дно"; "Отписываюсь, была вашей поклонницей со школьных лет. Не нужна такая правда"; "Всеми забытая женщина решила напомнить о себе", — написали пользователи.

Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками.

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13 августа журналистам удалось снять момент выписки артистки из больницы. Максим передвигалась в инвалидном кресле, а на лице у неё были "глухие" затемнённые очки и маска. Позже сообщалось, что певице придётся отправиться в реабилитационный центр, однако эту информацию представители звезды опровергли.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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