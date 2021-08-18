"Как же тошнит от неё": Экс-участница "Стрелок" Беретта обвинила МакSим в пиаре и "шоу с воскрешением"
Однако поклонникам Юлии её слова пришлись не по душе. Они начали массово сообщать в комментариях, что отписываются от певицы.
Максим, Юлия Беретта. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / maksimartist / Instagram / juliaberetta1
Бывшая участница группы "Стрелки" Юлия Беретта (Юлия Глебова) не верит в историю с болезнью певицы Максим (Марина Максимова) и считает её дутой. Артистка обвинила коллегу по цеху в пиаре, пишет портал "Дни.ру".
"Как же тошнит от этой Максим! Как надоел этот пиар, казалось бы, достойной певицы на здоровье! Я искренне не понимаю и не приемлю такие интриги и игры с судьбой. Ну сошла ты с дистанции, ну потеряла что-то, упустила, ведь время бежит, тренды меняются. Но вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с её отсутствием", — заявила Юлия.
Также Беретта опубликовала на своей странице в "Инстаграме" издевательское видео, на котором она держит в руках портрет Максим, а на фоне звучит песня "Знаешь ли ты".
Экс-участница "Стрелок" Беретта обвинила Максим в пиаре и "шоу с воскрешением". Видео © Instagram / juliaberetta1
"Я сначала сочувствовала и переживала за неё. Но когда эта история с ковидом и реанимацией затянулась, то я решила, что это уже враньё. Слишком уж всё бездоказательно. Поэтому, когда ко мне обращались многочисленные СМИ за поддержкой Максим, я отказалась в этом участвовать. Это инстаграм-шоу с воскрешением певицы возможно только в эпоху безумства. Ничего святого не остаётся!" — сказала Беретта и отметила, что жить надо не хайпа ради, а ради творчества.
Некоторые подписчики Юлии возмутились скандальным заявлением и выразили своё негодование в комментариях.
"В шоке, отписка"; "Непонятно, что за насмешки"; "Дно"; "Отписываюсь, была вашей поклонницей со школьных лет. Не нужна такая правда"; "Всеми забытая женщина решила напомнить о себе", — написали пользователи.
Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками.
13 августа журналистам удалось снять момент выписки артистки из больницы. Максим передвигалась в инвалидном кресле, а на лице у неё были "глухие" затемнённые очки и маска. Позже сообщалось, что певице придётся отправиться в реабилитационный центр, однако эту информацию представители звезды опровергли.
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