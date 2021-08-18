"Как же тошнит от неё": Экс-участница "Стрелок" Беретта обвинила МакSим в пиаре и "шоу с воскрешением"

Однако поклонникам Юлии её слова пришлись не по душе. Они начали массово сообщать в комментариях, что отписываются от певицы.