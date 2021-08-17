Число погибших при землетрясении на Гаити приблизилось к двум тысячам
Также зарегистрировано более девяти тысяч пострадавших в результате стихийного бедствия.
Фото © ТАСС / ЕРА
Число жертв произошедшего в субботу землетрясения на Гаити возросло до 1941, более девяти тысяч человек ранены. Об этом сообщило Управление гражданской защиты республики.
Больше всего от землетрясения пострадали жители департамента Юг, там погибло 1597 человек. В департаменте Гранд-Анс жертвами стихийного бедствия стали 205 жителей, в департаменте Нипп — 137, в департаменте Северо-Запад — 2. Свыше 100 тысяч зданий в стране разрушены полностью или частично, поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в южных провинциях Гаити 14 августа. Первоначально сообщалось о нескольких десятках погибших, однако позже число жертв перевалило за две сотни, затем за 700 и за 1,2 тысячи. Власти на месяц ввели в стране режим ЧС.
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