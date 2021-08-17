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Число погибших при землетрясении на Гаити приблизилось к двум тысячам

Также зарегистрировано более девяти тысяч пострадавших в результате стихийного бедствия.

17 августа, 20:29
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Число жертв произошедшего в субботу землетрясения на Гаити возросло до 1941, более девяти тысяч человек ранены. Об этом сообщило Управление гражданской защиты республики.

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Больше всего от землетрясения пострадали жители департамента Юг, там погибло 1597 человек. В департаменте Гранд-Анс жертвами стихийного бедствия стали 205 жителей, в департаменте Нипп — 137, в департаменте Северо-Запад — 2. Свыше 100 тысяч зданий в стране разрушены полностью или частично, поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в южных провинциях Гаити 14 августа. Первоначально сообщалось о нескольких десятках погибших, однако позже число жертв перевалило за две сотни, затем за 700 и за 1,2 тысячи. Власти на месяц ввели в стране режим ЧС.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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