Число погибших при землетрясении на Гаити приблизилось к двум тысячам

Число жертв произошедшего в субботу землетрясения на Гаити возросло до 1941, более девяти тысяч человек ранены. Об этом сообщило Управление гражданской защиты республики.

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении на Гаити

Больше всего от землетрясения пострадали жители департамента Юг, там погибло 1597 человек. В департаменте Гранд-Анс жертвами стихийного бедствия стали 205 жителей, в департаменте Нипп — 137, в департаменте Северо-Запад — 2. Свыше 100 тысяч зданий в стране разрушены полностью или частично, поисково-спасательная операция продолжается.