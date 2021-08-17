Белый дом: Байден не отказывается от ответственности за ситуацию в Афганистане

Президент США Джо Байден не отказывается от ответственности за ситуацию в Афганистане. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

"Он принимает на себя ответственность за каждый шаг, который предприняла администрация Соединённых Штатов в отношении Афганистана", — сказал Салливан.

Советник американского лидера добавил, что ответственность за каждое решение несёт и он сам, и госсекретарь, и глава, и другие представители Пентагона, и члены разведсообщества. Причём, как заметил Салливан, эти решения могут быть как верными, так и не давать правильного результата. Он также не исключил, что "здесь есть и другие несущие ответственность стороны".

Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.