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Белый дом: Байден не отказывается от ответственности за ситуацию в Афганистане

Советник американского президента отметил, что решения Вашингтона могут быть как верными, так и не давать правильного результата.

17 августа, 19:39
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Президент США Джо Байден не отказывается от ответственности за ситуацию в Афганистане. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

"Он принимает на себя ответственность за каждый шаг, который предприняла администрация Соединённых Штатов в отношении Афганистана", сказал Салливан.

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Советник американского лидера добавил, что ответственность за каждое решение несёт и он сам, и госсекретарь, и глава, и другие представители Пентагона, и члены разведсообщества. Причём, как заметил Салливан, эти решения могут быть как верными, так и не давать правильного результата. Он также не исключил, что "здесь есть и другие несущие ответственность стороны".

Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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