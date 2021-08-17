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В США считают преждевременным вопрос о том, кого называть властями Афганистана

При этом власти Соединённых Штатов назвали нынешнюю ситуацию в Кабуле хаотичной.

17 августа, 19:29

Фото © Pixabay

США считают преждевременным отвечать на вопрос о том, кого называть легитимными властями Афганистана. Об этом заявил помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

На вопрос о том, считает ли Вашингтон представителей радикального движения "Талибан"* "легитимным руководством" в Афганистане, он ответил следующее: "В настоящее время ситуация в Кабуле хаотичная... Сейчас преждевременно отвечать на этот вопрос".

"В конечном счёте представителям "Талибана" нужно будет продемонстрировать всему миру, кто они и как собираются действовать дальше", — добавил Салливан.

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Ранее сообщалось, что администрация США в минувшее воскресенье, 15 августа, заморозила государственные резервы Правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители "Талибана".

Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

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Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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