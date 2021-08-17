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Вспышка искоренённого вида полиомиелита произошла в Уганде

Специалисты считают, что это может быть следствием снижения темпов плановой вакцинации в связи с пандемией коронавируса.

17 августа, 19:18
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Власти Уганды заявили о вспышке полиомиелита, когда обнаружили возбудителя болезни в пробах, взятых из канализационной системы столицы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Уганды.

"Появление полиомиелита в Уганде может быть связано со снижением в стране темпов плановой вакцинации в связи с пандемией коронавируса", предположили в Минздраве.

Специалисты пояснили, что тесты показали наличие возбудителей полиомиелита типа 2. В 2015 году ВОЗ объявила о полном искоренении на планете данной разновидности заболевания, после чего использование соответствующей вакцины прекратилось. В Минздраве заявили, что в стране под угрозой находится свыше 2,2 миллиона детей, у которых нет защиты от типа 2. Начало вакцинации от этого типа заболевания планируется на октябрь 2021 года.

В сирийском Алеппо началась вакцинация детей от полиомиелита

В сирийском Алеппо началась вакцинация детей от полиомиелита

Ранее Лайф рассказывал, что российская вакцина от полиомиелита оказалась эффективна против коронавируса. Учёные и раньше высказывали мнение о защитных свойствах российского препарата в связи с неспецифическим иммунитетом россиян.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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