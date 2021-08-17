Вспышка искоренённого вида полиомиелита произошла в Уганде

Власти Уганды заявили о вспышке полиомиелита, когда обнаружили возбудителя болезни в пробах, взятых из канализационной системы столицы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Уганды.

"Появление полиомиелита в Уганде может быть связано со снижением в стране темпов плановой вакцинации в связи с пандемией коронавируса", — предположили в Минздраве.

Специалисты пояснили, что тесты показали наличие возбудителей полиомиелита типа 2. В 2015 году ВОЗ объявила о полном искоренении на планете данной разновидности заболевания, после чего использование соответствующей вакцины прекратилось. В Минздраве заявили, что в стране под угрозой находится свыше 2,2 миллиона детей, у которых нет защиты от типа 2. Начало вакцинации от этого типа заболевания планируется на октябрь 2021 года.