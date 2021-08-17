Евросоюз пообещал поддержку соседям Афганистана в случае наплыва беженцев

Евросоюз окажет помощь соседним с Афганистаном странам в случае наплыва беженцев из исламской республики, пообещал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции глав МИД стран ЕС.

"ЕС намерен поддерживать страны региона, которые столкнутся с региональной нестабильностью, трафиком наркотиков, неконтролируемыми миграционными потоками", — сказал Боррель.

Приоритетной задачей Евросоюза он назвал эвакуацию своего персонала и местных жителей, которые работали с европейцами. Также в ЕС заявили о готовности без условий предоставлять гуманитарную помощь Афганистану, но не экономическую.

Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.