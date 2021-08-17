Евросоюз пообещал поддержку соседям Афганистана в случае наплыва беженцев
Приоритетной задачей в ЕС назвали эвакуацию собственных граждан и тех местных жителей, которые работали с европейцами.
Фото © MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES
Евросоюз окажет помощь соседним с Афганистаном странам в случае наплыва беженцев из исламской республики, пообещал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции глав МИД стран ЕС.
"ЕС намерен поддерживать страны региона, которые столкнутся с региональной нестабильностью, трафиком наркотиков, неконтролируемыми миграционными потоками", — сказал Боррель.
Приоритетной задачей Евросоюза он назвал эвакуацию своего персонала и местных жителей, которые работали с европейцами. Также в ЕС заявили о готовности без условий предоставлять гуманитарную помощь Афганистану, но не экономическую.
Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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