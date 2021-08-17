В трёх сирийских провинциях прогремели взрывы

На юго-западе Сирии в провинции Эль-Кунейтра прогремело несколько взрывов, агентство SANA утверждает, что причиной стал обстрел со стороны Израиля.

В других провинциях Сирии также неспокойно. По словам замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя, трое сирийских военных ранены при обстреле со стороны боевиков в провинции Хама в районе населённого пункта Телль-Метыази. Кроме того, военнослужащий Сирии погиб при артобстреле со стороны боевиков в Алеппо.