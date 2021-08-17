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В трёх сирийских провинциях прогремели взрывы

Одну из них, по данным местных СМИ, обстрелял Израиль, ещё две — боевики.

17 августа, 19:26

Архивное фото © ТАСС / Zuma

На юго-западе Сирии в провинции Эль-Кунейтра прогремело несколько взрывов, агентство SANA утверждает, что причиной стал обстрел со стороны Израиля.

Тем временем пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать информацию о ракетной атаке.

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"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", — приводит ТАСС сообщение представителя пресс-службы.

В других провинциях Сирии также неспокойно. По словам замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя, трое сирийских военных ранены при обстреле со стороны боевиков в провинции Хама в районе населённого пункта Телль-Метыази. Кроме того, военнослужащий Сирии погиб при артобстреле со стороны боевиков в Алеппо.

Ранее Посольство РФ указало на незаконное присутствие американских военных в Сирии. В диппредставительстве призвали представителя Вашингтона внимательно ознакомиться с текстом резолюции Совбеза ООН.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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