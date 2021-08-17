В Wildberries ответили Visa и Mastercard на претензии по поводу комиссии

Российский онлайн-ретейлер Wildberries, который начал указывать в ценах на товары размеры комиссий при оплате банковскими картами, готов к переговорам с международными платёжными системами Visa и Mastercard, однако пока не получал от них никаких предложений. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В Wildberries приветствуют готовность Mastercard и Visa к переговорам, но пока не получали от них соответствующих предложений... Мы неоднократно заявляли представителям западных платёжных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась", — подчеркнули представители Wildberries, передаёт ТАСС.

Они также добавили, что обвинения в дискриминации пользователей не имеют под собой никаких оснований, поскольку тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa.

"Wildberries не влияет на эти тарифы и их не формирует. Wildberries выступает за прозрачное ценообразование: теперь россияне видят, как формируется цена на товар с учётом комиссий различных платёжных систем и как они могут сэкономить, выбрав ту или иную платёжную систему", — заметил онлайн-ретейлер.