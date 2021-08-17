Боррель сравнил значимость событий в Афганистане с воссоединением Крыма и РФ

Вывод американских войск из Афганистана и приход к власти представителей радикального движения "Талибан"* является самым значимым геополитическим событием с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД Евросоюза заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай являются странами, с которыми надо будет больше вести диалогов и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Это самое важное геополитическое событие со времён аннексии Крыма Россией", — сказал глава дипломатии ЕС.

Боррель также отметил, что развитие событий в Афганистане скажется как на международной обстановке в целом, так и на странах Запада в частности.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам заявил о признании Евросоюзом победы "Талибана" в войне в Афганистане. По его словам, Брюссель считает необходимым начать диалог с новыми властями в Кабуле, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризис, но речи о признании этих властей пока не идёт.

Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.