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США допустили введение санкций из-за ситуации в Афганистане

При этом в Вашингтоне не стали разглашать подробности, чтобы американские представители смогли напрямую пообщаться с радикальным движением "Талибан".

17 августа, 20:39
<p>Джейк Салливан. Фото © ТАСС / EPA</p>

Джейк Салливан. Фото © ТАСС / EPA

США могут ввести санкции из-за ситуации в Афганистане в связи с необходимостью защиты гражданского населения. Об этом заявил помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли у Вашингтона инструменты для защиты граждан Афганистана, Салливан отметил, что имеются возможности, связанные с санкциями и международной изоляцией.

"Мы работаем над некоторыми возможностями сейчас", — добавил он.

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При этом Салливан заявил, что не хотел бы разглашать подробности, чтобы Вашингтон смог напрямую пообщаться с радикальным движением "Талибан"*.

Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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