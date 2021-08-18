"Труд стал восприниматься как обуза": Глава СПЧ оценил идею сокращения рабочей недели
По мнению Валерия Фадеева, тренд должен быть в другую сторону.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев оценил идею о введении четырёхдневной рабочей недели. В интервью газете "Известия" он отметил, что не против этой инициативы, но вместе с тем призвал россиян учитывать тенденции в оплате труда.
"Я не против праздников, не против сокращения рабочей недели. Но тренд должен быть в другую сторону. У нас больше половины людей в России получают меньше 27–28 тысяч зарплаты на руки. У нас очень много людей получают зарплату 15–20 тысяч рублей. Вот о чём надо думать", — заявил Фадеев.
Глава СПЧ напомнил, что работа крестьянина тоже может быть в радость. В сельскохозяйственной отрасли также есть хорошие зарплаты, подчеркнул Фадеев.
"По крайней мере не 25, а уж 50 тысяч рублей, бывает больше. А агрономы и по 100, и по 150, и по 200 тысяч получают. И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре", — отметил глава совета.
По словам Фадеева, в РФ стало слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках, "труд стал восприниматься как обуза и ярмо". Хотя на самом деле труд — это едва ли не главное в жизни человека, заявил глава СПЧ.
Ранее экс-президент РФ, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мир движется в сторону введения четырёхдневной рабочей недели. Политик и до этого заявлял, что считает эту идею ценной саму по себе и государству к ней точно ещё предстоит вернуться. При этом он отметил, что сразу перейти на четырёхдневку не получится, так как будет нанесён ущерб развитию экономики, однако со временем человечество придёт к этому. Тем временем в Госдуме прозвучали противоположные предложения — увеличить рабочую неделю.
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