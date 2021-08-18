Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев оценил идею о введении четырёхдневной рабочей недели. В интервью газете "Известия" он отметил, что не против этой инициативы, но вместе с тем призвал россиян учитывать тенденции в оплате труда.

"Я не против праздников, не против сокращения рабочей недели. Но тренд должен быть в другую сторону. У нас больше половины людей в России получают меньше 27–28 тысяч зарплаты на руки. У нас очень много людей получают зарплату 15–20 тысяч рублей. Вот о чём надо думать", — заявил Фадеев.

Глава СПЧ напомнил, что работа крестьянина тоже может быть в радость. В сельскохозяйственной отрасли также есть хорошие зарплаты, подчеркнул Фадеев.

"По крайней мере не 25, а уж 50 тысяч рублей, бывает больше. А агрономы и по 100, и по 150, и по 200 тысяч получают. И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре", — отметил глава совета.