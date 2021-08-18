На кадрах видно, что два робота на полосе препятствий ловко прыгают по панелям и через балку и исполняют сальто назад. Инженеры заявили, что планируют научить своих подопечных двигаться так же, как люди. Например, падать и размахивать руками. В компании Boston Dynamics уверены, что в будущем расширение возможностей робота-гуманоида приведёт к инновациям в аппаратном и программном обеспечении.