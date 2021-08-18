"Чрезвычайно впечатляет!": Роботы Boston Dynamics овладели паркуром и восхитили Интернет
Инженеры заявили, что планируют научить своих подопечных двигаться так же, как люди. Например, падать и размахивать руками.
Boston Dynamics продемонстрировала новые навыки двух роботов модели Atlas, которые виртуозно преодолели полосу препятствий для паркура, повторяя движения человека. Видео пробежки машин опубликовано на ютуб-канале компании.
На кадрах видно, что два робота на полосе препятствий ловко прыгают по панелям и через балку и исполняют сальто назад. Инженеры заявили, что планируют научить своих подопечных двигаться так же, как люди. Например, падать и размахивать руками. В компании Boston Dynamics уверены, что в будущем расширение возможностей робота-гуманоида приведёт к инновациям в аппаратном и программном обеспечении.
"Следующий вызов — курс американского воина-ниндзя"; "Отправьте некоторых из них на Луну с лунной миссией"; "Это чрезвычайно впечатляет! Я бы не удивился, если бы Atlas стал дублёром-каскадёром в будущих фильмах", — написали восхищённые пользователи в комментариях.
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