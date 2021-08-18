Шойгу: Минобороны подпишет контракты на 500 млрд рублей на форуме "Армия-2021"
В частности, ведомство заключит соглашения на поставку робототехнических комплексов "Уран-14".
Фото © ТАСС / Алексей Ерешко
Министерство обороны РФ планирует в рамках форума "Армия-2021" подписать 45 госконтрактов примерно на 500 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
"В этом году на форуме планируем подписать 45 государственных контрактов примерно на 500 миллиардов рублей", — отметил он в интервью газете "Красная звезда".
Шойгу уточнил, что ведомство заключит контракты на поставку робототехнических комплексов "Уран-14", систем дистанционного минирования, артиллерийских и тяжёлых огнемётных систем, спецтехники для сухопутных войск, танков Т-90М и на модернизацию танков Т-90.
По словам главы Минобороны России, также будет подписан контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники и закупку высокоточного оружия. Шойгу заметил, что в этом году на форуме ожидаются делегации из 97 государств, причём 34 из них должны возглавить представители руководства военных ведомств. Свою продукцию продемонстрируют более полутора тысяч предприятий (в том числе из 12 зарубежных стран). Всего на форуме будет представлено свыше 20 тысяч образцов двойного и военного назначения.
Добавим, что военно-технический форум "Армия-2021" пройдёт с 22 по 28 августа на базе центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.
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