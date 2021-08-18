НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Шойгу: Минобороны подпишет контракты на 500 млрд рублей на форуме "Армия-2021"

В частности, ведомство заключит соглашения на поставку робототехнических комплексов "Уран-14".

17 августа, 22:05
<p>Фото © ТАСС / Алексей Ерешко</p>

Фото © ТАСС / Алексей Ерешко

Министерство обороны РФ планирует в рамках форума "Армия-2021" подписать 45 госконтрактов примерно на 500 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

"В этом году на форуме планируем подписать 45 государственных контрактов примерно на 500 миллиардов рублей", — отметил он в интервью газете "Красная звезда".

Первый новый город в Сибири по идее Шойгу построят на границе двух регионов

Первый новый город в Сибири по идее Шойгу построят на границе двух регионов

Шойгу уточнил, что ведомство заключит контракты на поставку робототехнических комплексов "Уран-14", систем дистанционного минирования, артиллерийских и тяжёлых огнемётных систем, спецтехники для сухопутных войск, танков Т-90М и на модернизацию танков Т-90.

По словам главы Минобороны России, также будет подписан контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники и закупку высокоточного оружия. Шойгу заметил, что в этом году на форуме ожидаются делегации из 97 государств, причём 34 из них должны возглавить представители руководства военных ведомств. Свою продукцию продемонстрируют более полутора тысяч предприятий (в том числе из 12 зарубежных стран). Всего на форуме будет представлено свыше 20 тысяч образцов двойного и военного назначения.

The National Interest назвал потенциал ракеты "Циркон" плохой новостью для НАТО

The National Interest назвал потенциал ракеты "Циркон" плохой новостью для НАТО

Добавим, что военно-технический форум "Армия-2021" пройдёт с 22 по 28 августа на базе центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Развивают средства, которых не было ещё 20 лет назад": Американский генерал назвал Россию главной военной угрозой для США

сегодня в 19:06

Шойгу обсудил с главой Пентагона вопросы безопасности

11 августа, 15:49

"Потому что Маск — гений": Как основатель SpaceX учился у русских и обошёл всех

сегодня в 21:40

Из крупнейшей пещеры Абхазии достали тело погибшего в прошлом году россиянина

сегодня в 22:29

"Россия не торгует своими территориями": Депутат Госдумы назвал единственное условие диалога с Украиной по Крыму

сегодня в 22:21

Новости партнеров

Layer 1