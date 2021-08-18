Шойгу: Минобороны подпишет контракты на 500 млрд рублей на форуме "Армия-2021"

По словам главы Минобороны России, также будет подписан контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники и закупку высокоточного оружия. Шойгу заметил, что в этом году на форуме ожидаются делегации из 97 государств, причём 34 из них должны возглавить представители руководства военных ведомств. Свою продукцию продемонстрируют более полутора тысяч предприятий (в том числе из 12 зарубежных стран). Всего на форуме будет представлено свыше 20 тысяч образцов двойного и военного назначения.