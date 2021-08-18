"Россия не торгует своими территориями": Депутат Госдумы назвал единственное условие диалога с Украиной по Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что диалог с Украиной будет возможен только тогда, когда Киев выйдет с инициативой о признании полуострова частью РФ. Так парламентарий ответил на слова главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы о готовности к диалогу с Россией по Крыму.

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что Киев не приглашал Россию на так называемый саммит "Крымская платформа", но готов обсудить вопросы, связанные с полуостровом.

"Если киевские власти хотят диалога, то он возможен только при условии, что от них будет исходить инициатива признания российского статуса Крыма. В любом другом ключе никаких переговоров и диалога не будет. Россия не торгует своими территориями", — сказал Шеремет в беседе с РИА "Новости" и добавил, что этот вопрос не обсуждается.

Парламентарий призвал Киев и международное сообщество считаться с демократическим выбором жителей Крыма, сделанным на референдуме в 2014 году.

Саммит "Крымская платформа" пройдёт 23 августа. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".