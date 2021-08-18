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Из крупнейшей пещеры Абхазии достали тело погибшего в прошлом году россиянина

Мужчина пропал ещё в ноябре прошлого года. Во вторник, спустя пять дней после начала операции, его тело вытащили на поверхность и доставили в морг города Гагра.

17 августа, 22:29
<p>Фото © <a href="https://www.mchsra.info/novosti/item/1853-predstaviteli-rossijskogo-soyuza-speleologov-obratilis-v-mchs-abkhazii-s-prosboj-o-sodejstvii-v-izvlechenii-na-poverkhnost-tela-speleologa-obnaruzhennogo-v-peshchere-verevkina-massiva-arbaika-na-glubine-1100-m" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Республики Абхазия</a></p>

Фото © МЧС Республики Абхазия

Тело пропавшего в прошлом году россиянина достали из глубочайшей пещеры в Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Ранее российские спелеологи обратились в Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии с просьбой помочь извлечь на поверхность тело коллеги, которого нашли в пещере Верёвкина на глубине 1100 метров. Мужчина пропал 1 ноября 2020 года.

"Сегодня (17 августа. — Прим. Лайфа) его тело подняли на поверхность и доставили в гагрский морг", сказал представитель ведомства в беседе с РИА "Новости".

Двух россиян с переломами ног эвакуировали с горного перевала в Абхазии

Двух россиян с переломами ног эвакуировали с горного перевала в Абхазии

Уточняется, что в операции были задействованы абхазские спасатели и российские спелеологи. Она длилась пять дней. Протяжённость всей пещеры составляет 2212 метров.

Ранее россиянку с дочерью-подростком эвакуировали с горного перевала в Абхазии. Маршрут туристов не был одобрен. В МЧС республики заявили, что инструктор подверг путешественников неоправданному риску.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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