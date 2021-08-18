Из крупнейшей пещеры Абхазии достали тело погибшего в прошлом году россиянина

Тело пропавшего в прошлом году россиянина достали из глубочайшей пещеры в Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Ранее российские спелеологи обратились в Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии с просьбой помочь извлечь на поверхность тело коллеги, которого нашли в пещере Верёвкина на глубине 1100 метров. Мужчина пропал 1 ноября 2020 года.

"Сегодня (17 августа. — Прим. Лайфа) его тело подняли на поверхность и доставили в гагрский морг", — сказал представитель ведомства в беседе с РИА "Новости".

Уточняется, что в операции были задействованы абхазские спасатели и российские спелеологи. Она длилась пять дней. Протяжённость всей пещеры составляет 2212 метров.