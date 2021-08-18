Из крупнейшей пещеры Абхазии достали тело погибшего в прошлом году россиянина
Мужчина пропал ещё в ноябре прошлого года. Во вторник, спустя пять дней после начала операции, его тело вытащили на поверхность и доставили в морг города Гагра.
Фото © МЧС Республики Абхазия
Тело пропавшего в прошлом году россиянина достали из глубочайшей пещеры в Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Ранее российские спелеологи обратились в Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии с просьбой помочь извлечь на поверхность тело коллеги, которого нашли в пещере Верёвкина на глубине 1100 метров. Мужчина пропал 1 ноября 2020 года.
"Сегодня (17 августа. — Прим. Лайфа) его тело подняли на поверхность и доставили в гагрский морг", — сказал представитель ведомства в беседе с РИА "Новости".
Уточняется, что в операции были задействованы абхазские спасатели и российские спелеологи. Она длилась пять дней. Протяжённость всей пещеры составляет 2212 метров.
Ранее россиянку с дочерью-подростком эвакуировали с горного перевала в Абхазии. Маршрут туристов не был одобрен. В МЧС республики заявили, что инструктор подверг путешественников неоправданному риску.
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