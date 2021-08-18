Украинский журналист захотел "завалить" Керченский мост и выгнать крымчан в Россию
А чтобы полностью "освободить территорию", Остап Дроздов предложил "запустить туда крокодилов".
Остап Дроздов. Фото © Facebook / ostap.drozdov
Львовский журналист Остап Дроздов, известный своими русофобскими заявлениями, потребовал "депортировать крымчан через Керченский мост". Он отметил, что ещё в нулевых годах, когда Крым находился в составе Украины, там превалировали пророссийские настроения. А с момента воссоединения полуострова с РФ ситуация изменилась "в ещё худшую сторону", так как крымчане получили российские паспорта.
"Когда я приезжал в свой как будто украинский Крым, давно, ещё в нулевых годах, то я попадал в Россию", — заявил Дроздов в эфире телеканала ITV.
По его словам, пока Украина не способна вернуть регион, однако, когда такая возможность появится, необходимо переправить пророссийских граждан через Керченский мост, "завалить" сам мост и "запустить крокодилов", чтобы "освободить территорию полностью".
Напомним, ранее Дроздов рассказал, как обманывал русскоязычных туристов и специально указывал им неправильную дорогу. Также он радикально высказывался в эфире своего политического шоу в адрес жителей Крыма и Донбасса, пожелав им "сдохнуть".
Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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