Рейтинг Байдена упал до минимальных 46% после захвата "Талибаном" Афганистана

После прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан"* рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 46%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого агентством Reuters совместно с социологической службой Ipsos.

Как уточняется, такая оценка деятельности нынешнего главы Белого дома стала самой низкой за всё время его пребывания на посту главы государства. По сравнению с аналогичным опросом, проведённым в минувшую пятницу, рейтинг поддержки американского лидера упал на 7%: согласно предыдущим показателям, о его работе положительно отзывались 53% жителей США.

Ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден не отказывается от ответственности за ситуацию в Афганистане.

Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.