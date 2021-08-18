В Роспотребнадзоре назвали условие для превращения ковида в сезонное заболевание

При достижении коллективного иммунитета к коронавирусу в 80% CoViD-19 станет сезонным заболеванием. Об этом заявил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет — это 80%. В этой ситуации вирус станет сезонным", — приводит слова Горелова РИА "Новости".

Специалист добавил, что главная информация о вирусе уже получена, но он продолжает меняться, поэтому ещё рано говорить о точке в его изучении. Горелов пояснил, что в связи с новыми свойствами коронавируса в России и мире осуществляется постоянный мониторинг циркуляции генотипов, которые принципиально различаются. Пока не сформируется коллективный иммунитет, CoViD-19 продолжит оставаться в фокусе внимания, подытожил эксперт.