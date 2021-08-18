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В Роспотребнадзоре назвали условие для превращения ковида в сезонное заболевание

Главная информация о вирусе уже получена, но он продолжает меняться, поэтому ещё рано говорить о точке в его изучении, отметил член-корреспондент РАН Александр Горелов.

18 августа, 00:24
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

При достижении коллективного иммунитета к коронавирусу в 80% CoViD-19 станет сезонным заболеванием. Об этом заявил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет — это 80%. В этой ситуации вирус станет сезонным", — приводит слова Горелова РИА "Новости".

Профессор из Оксфорда заявил о невозможности коллективного иммунитета к ковиду

Профессор из Оксфорда заявил о невозможности коллективного иммунитета к ковиду

Специалист добавил, что главная информация о вирусе уже получена, но он продолжает меняться, поэтому ещё рано говорить о точке в его изучении. Горелов пояснил, что в связи с новыми свойствами коронавируса в России и мире осуществляется постоянный мониторинг циркуляции генотипов, которые принципиально различаются. Пока не сформируется коллективный иммунитет, CoViD-19 продолжит оставаться в фокусе внимания, подытожил эксперт.

Ранее в Минздраве спрогнозировали сроки появления в РФ коллективного иммунитета к ковиду.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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