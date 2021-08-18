"Термическая вакцина": Как горячий гелий спасает умирающих от ковида По словам академика РАН, за сеанс достаточно максимум десять раз вдохнуть и выдохнуть нагретый газ — и он восстанавливает поступление в кровь кислорода, а заодно убивает коронавирус любого штамма. 17 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Россия — единственная страна, где разработаны и готовы к внедрению технологии лечения тремя медицинскими газами: гелием, оксидом азота и водородом, рассказал Лайфу академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Александр Чучалин.

Он особо подчеркнул, что на фоне пандемии учёные со всего мира стали обращаться к российским коллегам именно по поводу этих газов. Дело в том, что ингаляции гелия, по словам профессора, убивают коронавирус за считаные минуты, оксид азота устраняет последствия его атаки, а водород спасает от постковидного синдрома.

Александр Чучалин подробно объяснил, как они работают.

Гелий

Как отметил академик Чучалин, медицинское использование гелия стало российским ноу-хау благодаря Петру Капице — именно он в 1930-е годы открыл феномен сверхтекучести этого вещества и экспериментально показал, что оно способно проникать в мельчайшие отверстия. То есть, говоря самым простым языком, гелий очень юркий.

Он способен проникать в самые-самые мелкие поры размерами практически с один электрон, в такие отверстия может проникать гелий. И это очень важно для человека, потому что, обладая такими свойствами, гелий будет транспортёром кислорода и сможет помочь людям с кислородным голоданием, а это очень большая проблема, особенно в связи с ковидом Александр Чучалин Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова

Именно поэтому у медиков возникла идея воспользоваться этой его способностью для лечения, например, пневмонии. Схема такая: гелий подаётся в лёгкие одновременно с кислородом и благодаря своей шустрости захватывает с собой кислород, таким образом доставляя его в кровь.

Это в полном смысле слова спасение от смерти: в поражённых инфекцией лёгких возникают области, в которые воздух и даже кислород по ИВЛ поступает абсолютно без толку — альвеолы просто не в состоянии взять этот кислород и передать клеткам крови. Но первоначально с гелием возникла одна трудность.

Вся проблема была в том, что гелий — хладагент, он используется для того, чтобы понижать температуру, скажем, компьютерного томографа, атомных реакторов. В человеческом организме такое охлаждение приведёт к тому, что биологические жидкости в дыхательной системе будут коагулировать и в дыхательных трубочках будут образовываться слизистые пробки, которые перекроют движение воздуха Александр Чучалин Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова

И российские учёные нашли логичное решение: гелий надо нагреть. Учёные стали подбирать подходящую температуру. Выбрали +70 градусов по Цельсию. При этом сразу поняли, что ни в коем случае нельзя нагревать вместе с гелием кислород — будет ожог. И в итоге получилась такая схема:

Один баллон содержит гелий, другой — кислород. Они небольшие, это всё портативная система. И нам удалось создать как бы диагностический искусственный интеллект, который позволяет отслеживать эффективность каждого температурного цикла. Вдох — и смотрим, насколько прибавился дыхательный объём у человека. Выдох — отслеживаем температуру. И мы видим, что где-то до десяти таких так называемых дыхательных экскурсий часто бывает достаточно, и мы прерываем. Потом проходит полтора-два часа — и процедура повторяется Александр Чучалин Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова

Такие сеансы проводят в среднем около пяти раз в сутки, говорит профессор Чучалин. По его словам, эту методику испытали на себе уже около пяти тысяч пациентов. А особенно активно её стали использовать в красной зоне клиники при Институте имени Склифосовского. И война с ковидом позволила открыть дополнительный огромный плюс горячего гелия.

Мы стали применять эту технологию в отношении тех больных CoViD-19, у которых развивался цитокиновый шторм. Мы обнаружили, что эта смесь гелия с кислородом позволяет очень быстро элиминировать вирус из организма человека. То есть это как бы термическая вакцина получается. За счёт этого температурного режима очень быстро погибает вирус. Он перестаёт собираться в агломераты, перестаёт быть высоковирулентным. И никакого значения не имеет — мутирующий штамм, немутирующий штамм, "альфа" или "дельта", это безразлично, потому что все штаммы одинаково погибают от термического эффекта этого температурного гелия Александр Чучалин Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова

Более того, у прошедших эту терапию пациентов отметили повышение уровня антител к ковиду, добавил профессор, то есть она ещё и помогает иммунитет укреплять.

За счёт того, что он резко снижает репликацию вируса, он помогает иммунной системе создавать иммунный ответ, помогает лимфоидной системе вырабатывать достаточно антител Александр Чучалин Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова

Оксид азота

Это ещё один газ, который помогает транспортировке кислорода, и это открыл советский физик Лев Блюменфельд в МГУ ещё в послевоенные годы. Интересно, что Нобелевскую премию за открытие роли оксида азота в работе сердца и сосудов получили американские исследователи, причём на несколько десятков лет позже — в 1998 году.

Но суть в том, что оксид азота, помимо всего прочего, не даёт тромбоцитам "склеиваться", а значит, предотвращает тромбоз. И этот газ всегда есть в организме здорового человека — естественным образом образуется в клетках, которыми выстланы стенки сосудов — в клетках эндотелия. У них для этого есть специальные ферменты. Оксид азота мгновенно вступает в реакции и начинает приносить пользу. И именно сейчас, в коронавирусную эпоху, это особенно важная деталь.

В случаях CoViD-19 вирус поражает эту эндотелиальную клетку, и она теряет свойство синтезировать оксид азота. Отсюда возникают предпосылки микротромбообразования, с этого всё начинается Александр Чучалин Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова

Профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова рассказал, что он и его коллеги впервые применили оксид азота в начале 2000-х годов во время трансплантации лёгкого. Дело в том, что после пересадки донорского органа и его "подключения" к кровеносной системе в мелких сосудах появляются тромбы и спазмы, эта проблема называется синдромом реперфузии. И введение оксида азота спасло ситуацию. А несколько лет назад в НИИ экспериментальной физики в Сарове разработали электрогенератор оксида азота для ингаляций.

У нас есть опыт получения оксида азота из баллона, а теперь есть этот электрогенератор, разработанный в Сарове. Мы испытали его в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Томске. И мы применили оксид азота, чтобы помогать критически больным с ковидом, у которых нарастают признаки дыхательной недостаточности Александр Чучалин Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова

Водород

В клетках нашего организма есть особые ферменты, которые постоянно поддерживают нормальный, здоровый для них химический состав среды. Но во многих нездоровых для человека ситуациях этот баланс нарушается, ферменты перестают работать, и в клетке начинает накапливаться не то, что нужно. А самое нехорошее, что накапливается, это свободный кислород. Он начинает всё вокруг окислять и в конце концов может разрушить белки и вообще привести к гибели всю клетку. Это называется окислительным стрессом. Отчего это бывает? В числе прочего — от курения, алкоголя, плохой экологии, большого количества лекарств и даже от переутомления и редкого проветривания. А ещё организм иногда сам себе устраивает окислительный стресс: иммунитет решается на такую меру, чтобы создать невыносимые условия патогенам.

Так вот, как объясняет профессор Чучалин, всё то недомогание, на которое часто подолгу жалуются переболевшие ковидом, не что иное, как окислительный стресс, переизбыток свободного кислорода.

Академик рассказал, что от этого очень страдали в Японии после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, это было одним из последствий облучения. И японские учёные тогда нашли поистине чудодейственное решение проблемы — водород.

Они разработали технологию с использованием того, что называется атомарным водородом, это именно тот водород, у которого антиокислительные свойства очень выражены. Более эффективного средства борьбы с этими свободными радикалами кислорода, чем атомарный водород, не существует Александр Чучалин Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова

Теперь в Японии дышать водородом, можно сказать, традиция. Его дают не только онкобольным, но и спортсменам и даже авиапассажирам после долгих перелётов.

Японцы поставили все эти водородные машины в аэропорты, и люди после длительных авиаперелётов, долгого нахождения в сидячем положении первое, что делают, оказавшись в аэропортах Японии, — это садятся в кресло и по 30–40 минут дышат водородом. Японцы считают, что водород — это приблизительно плюс десять лет жизни Александр Чучалин Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова

Учёный добавил, что РНИМУ имени Н.И. Пирогова активно сотрудничает с Токийским университетом и из Японии туда поставили такие портативные аппараты для вдыхания водорода.

Дайте два!

Исходя из всего, что сообщил академик Чучалин, можно сделать вывод: эти газы и эти приборы прямо сейчас срочно нужно закупать и развозить по всем "ковидариям" страны. Но в экстренное внедрение спасительных технологий он не верит. Особенно после того, как некие ушлые предприниматели стали распродавать свои псевдогенераторы.

Одна российская компания столько натворила, так одурачила общество, что я даже передать не могу. Я даже не знаю, как она называется. Но многие больницы закупили их приборы. И это пошло по пути дискредитации самого метода Александр Чучалин Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова

То есть картина складывается такая: в реанимациях, как на войне, каждую минуту, каждую секунду от нехватки кислорода умирают люди, а академик Чучалин тщетно пытается достучаться до тех, от кого зависят эти жизни. И разного рода мошенники тем временем на этом наживаются.

Авторы Адель Романенкова