Универсальная вакцина: Учёный рассказал о созданной в России прививке от всех инфекций сразу По словам микробиолога, она помогает усилить врождённый иммунитет и предотвращает заражение не только ковидом, но и любым другим вирусом или бактерией. 7 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

В России планируют возобновить производство вакцины против любых инфекций, рассказал в интервью Лайфу научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев. По его словам, речь идёт о препарате ВП-4, который был разработан много лет назад и некоторое время выпускался, но потом с его производством возникли проблемы. Недавно на фоне пандемии о нём снова вспомнили.

Было даже правительственное решение, и даже Владимир Владимирович Путин заинтересовался. Сейчас мы налаживаем выпуск этого препарата. Его в своё время академик Чучалин очень успешно у себя в клинике применял Виталий Зверев Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова

Как пояснил академик РАМН, препарат стимулирует систему врождённого иммунитета. Напомним, её альтернативное название — неспецифический иммунитет. То есть он необходим при контакте с абсолютно любым патогеном и во всех случаях работает одинаково. А специфический иммунитет мы приобретаем в течение своей жизни, и он направлен конкретно против какой-то определённой инфекции, с которой человек столкнулся. Прививка ВП-4, по заверению микробиолога, усиливает врождённую защиту.

Это такая, можно сказать, универсальная вакцина, универсальный препарат, который может работать против, скажем так, любого патогена Виталий Зверев Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова

Виталий Зверев пояснил, что цифра 4 в названии вакцины означает содержание в ней четырёх важнейших компонентов.

Туда входят четыре компонента различных бактерий, так называемые древние антигены, которые неспецифически стимулируют систему врождённого иммунного ответа. В том числе систему интерферона и так называемые цитокины противовоспалительные, которые препятствуют развитию того вируса или той бактерии, которая попала в организм человека Виталий Зверев Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова

Кстати, об интерферонах. Недавно в НИИ Пастера рассказали, что некоторые люди не заражаются ковидом благодаря врождённому высокому уровню альфа-интерферонов — важнейших противовирусных белков. А ещё Т-лимфоцитов — их часто называют киллерами, потому что они находят и убивают поражённые вирусом или бактерией клетки. В НИИ вакцин и сывороток с большим интересом восприняли эти данные.

Скорее всего, это определяется генетикой. Но на самом деле это говорит о том, что, раз такие пациенты есть и у них это работает, значит, нужно искать такие препараты, которые бы это всё активировали и их можно было бы применять для профилактики Виталий Зверев Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова

Академик Зверев также добавил, что при лечении ковида успешно используют препараты для выработки в организме интерферонов — так называемые индукторы интерферонов. По его мнению, стоит задуматься о необходимости принимать их профилактически.

Авторы Адель Романенкова